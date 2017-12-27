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Путин заявил, что экономические отношения России и Казахстана перешли в новое качество

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Российский лидер назвал рост товарооборота между странами на 34% серьезным движением вперед

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/.Товарооборот России и Казахстана вырос на 34%, а экономические отношения перешли в новое качество. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Отношения между Казахстаном и Россией развиваются очень успешно, рост товарооборота за первые десять месяцев текущего года более 34% - это серьезное движение вперед", - сказал глава государства. Он напомнил, что объем инвестиций в экономику Казахстана составил свыше $10 млрд. "Важно, что мы переходим к другому качеству наших отношений, - подчеркнул Путин. - Вот сейчас только мы с коллегами и с Вами обсуждали вопросы, касающиеся энергетики, развития наших отношений в космосе, имею в виду не только использование Байконура, но и продвижение Казахстана по пути приобретения новых компетенций, технологий". Российский лидер также заметил, что обсуждалось сотрудничество двух стран в высокотехнологичных отраслях, в том числе, совместная работа в области цифровой экономики.

Путин поблагодарил Назарбаева за инициативу провести в Казахстане встречу специалистов на высоком экспертном уровне по развитию цифровых технологий. "Хочу констатировать, что Казахстан остается нашим ключевым партнером в сфере экономики и, безусловно, является нашим стратегическим партнером, имею в виду и сферу безопасности, обеспечение обороноспособности наших государств", - заключил российский лидер, пожелавНазарбаеву в наступающем 2018 году новых успехов.

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Путин, Владимир Владимирович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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