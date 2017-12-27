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В Смоленской области появится завод по переработке льна стоимостью 1,3 млрд рублей

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Предприятие в год будет выпускать до 3 тыс. т льняного волокна, которое используется для производства тканей и других материалов

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Строительство завода по переработке льна стоимостью 1,3 млрд руб. начинается в Смоленской области. Проект завода представлен местным фермерам, которым предложили расширять посевы льна, так как с вводом предприятия в строй в регионе появится собственный рынок сбыта такой продукции, сообщили в среду в пресс-службе областной администрации.

"Инвестиционный проект Смоленской льняной компании по развитию переработки в Смоленской области льна-долгунца представлен участникам совещания с руководителями сельхозорганизаций и главами фермерских хозяйств. Строительство завода с объемом инвестиций в 1,3 млрд рублей начинается в Руднянском районе", - говорится в сообщении.

Завод будет выпускать льняное волокно, которое используется для производства тканей и других материалов. В год предприятие будет производить до 3 тыс. т продукции. На заводе создадут 100 новых рабочих мест, на полную мощность предприятие заработает к 2021 году. Кроме того, параллельно будет развиваться проект по глубокой переработке льна.

Отмечается, что с запуском завода будет введено в оборот 4 тыс. га земли для выращивания льна. По итогам 2017 года площадь посевов льна в области составила 5 тыс. га, что является самым большим показателем среди регионов Центрального федерального округа и четвертым - среди всех субъектов РФ.

Региональные сельхозтоваропроизводители, которые запланируют посевы льна, в 2018 году получат господдержку для покупки семян, средств защиты растений, удобрений. Власти также окажут содействие в приобретении уборочной техники и приемке продукции.

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