"Сафмар" увеличит добычу нефти на трех месторождениях в Оренбуржье в пять раз

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Сладковско-Заречное" (добывающий актив группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в Оренбургской области) планирует добыть 1 млн тонн нефти в 2018 году. В течение пяти лет предприятие увеличит этот показатель в пять раз, говорится в сообщении группы "Сафмар".

Актив перешел в портфель группы во второй половине 2017 года. По итогам 2017 года предприятие "Сладковско-Заречное" произведет 315 тыс. тонн нефти. В следующем году предприятие планирует построить 13 новых скважин.

ООО "Сладковско-Заречное" владеет лицензиями на добычу на трех месторождениях в Оренбургской области: Сладковско- Заречное (26 млн тонн нефти), Яснополянское (11 млн тонн нефти) и Кошинское (26 млн тонн нефти).