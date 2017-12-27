Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Сафмар" увеличит добычу нефти на трех месторождениях в Оренбуржье в пять раз

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

В следующем году предприятие также планирует построить 13 новых скважин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Предприятие "Сладковско-Заречное" (добывающий актив группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в Оренбургской области) планирует добыть 1 млн тонн нефти в 2018 году. В течение пяти лет предприятие увеличит этот показатель в пять раз, говорится в сообщении группы "Сафмар".

Актив перешел в портфель группы во второй половине 2017 года. По итогам 2017 года предприятие "Сладковско-Заречное" произведет 315 тыс. тонн нефти. В следующем году предприятие планирует построить 13 новых скважин.

ООО "Сладковско-Заречное" владеет лицензиями на добычу на трех месторождениях в Оренбургской области: Сладковско- Заречное (26 млн тонн нефти), Яснополянское (11 млн тонн нефти) и Кошинское (26 млн тонн нефти).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
7
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама