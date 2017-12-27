ФАС может изъять необоснованный доход операторов от тарифов в национальном роуминге

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ФАС продлит срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для трех операторов до января 2018 года, а для Tele2 до мая 2018 года. При этом ФАС рассчитывает, что проблема внутрисетевого роуминга будет решена в мае 2018 года. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
Ранее ФАС предписала "большой четверке" операторов связи до 15 декабря устранить необоснованную разницу в стоимости услуг связи во внутрисетевом роуминге.
"Некоторые из операторов сделали анонсы по снижению тарифов в роуминге (внутрисетевом), от других операторов мы ожидаем таких же анонсов в ближайшее время, мы планируем продлить срок исполнения предписания для трех операторов связи до 31 января 2018 года. Мы ожидаем, что в это время операторы связи объявят об окончательном уровне тарифов, и ожидаем снижения тарифов в роуминге. Также соответствующий мониторинг будет обеспечен, и не позднее мая эта проблема будет решена", - сказал он.
Голомолзин подчеркнул, что уже сейчас в значительной степени услуги связи в роуминге оказываются на уровне тарифов домашних регионов. "У разных операторов это по- разному. Наиболее высокий процент около 80% таких тарифов у Tele2, далее по степени охвата абонентов идут "Мегафон", "Вымпелком" и МТС. Мы так же рассчитываем, что в течение нескольких месяцев поэтапно эти операторы также будут снижать тарифы и не позднее мая этого года проблема будет решена окончательно", - подчеркнул он.
Голомолзин добавил, что служба продлит срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для трех операторов до января 2018 года, а для Tele2 до мая 2018 года. При этом ФАС рассчитывает, что проблема внутрисетевого роуминга будет решена в мае 2018 года.
"Некоторые из операторов сделали анонсы по снижению тарифов в роуминге (внутрисетевом), от других операторов мы ожидаем таких же анонсов в ближайшее время, мы планируем продлить срок исполнения предписания для трех операторов связи до 31 января 2018 года. Мы ожидаем, что в это время операторы связи объявят об окончательном уровне тарифов и ожидаем снижения тарифов в роуминге. Также соответствующий мониторинг будет обеспечен, и не позднее мая эта проблема будет решена", - сказал он.
ФАС также не ожидает роста тарифов на другие услуги вследствие снижения цен в роуминге.
"Мы считаем, что изменение тарифов связи на услуги [в роуминге] не приведет к повышению тарифов в других секторах, на другие услуги, - сказал он. - Баланс интересов операторов связи и абонентов будет соблюден. За счет дополнительного роста трафика операторы связи получат возможность обеспечить соблюдение их интересов".
По словам Голомолзина, из-за высокой конкуренции на рынке операторы периодически снижают цены на услуги связи, и у них "очень мало возможности для того, чтобы попытаться зарабатывать на повышении тарифов".