Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС может изъять необоснованный доход операторов от тарифов в национальном роуминге

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:33 дата обновления: 27 декабря, 13:59 UTC+3

Замглавы ведомства сообщил, что компания "Вымпелком" уже объявила о снижении тарифов эту на услугу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. ФАС продлит срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для трех операторов до января 2018 года, а для Tele2 до мая 2018 года. При этом ФАС рассчитывает, что проблема внутрисетевого роуминга будет решена в мае 2018 года. Об этом заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

Смотрите также
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин

Внутресетевой и национальный роуминг в России. Досье

Ранее ФАС предписала "большой четверке" операторов связи до 15 декабря устранить необоснованную разницу в стоимости услуг связи во внутрисетевом роуминге.

"Некоторые из операторов сделали анонсы по снижению тарифов в роуминге (внутрисетевом), от других операторов мы ожидаем таких же анонсов в ближайшее время, мы планируем продлить срок исполнения предписания для трех операторов связи до 31 января 2018 года. Мы ожидаем, что в это время операторы связи объявят об окончательном уровне тарифов, и ожидаем снижения тарифов в роуминге. Также соответствующий мониторинг будет обеспечен, и не позднее мая эта проблема будет решена", - сказал он.

Голомолзин подчеркнул, что уже сейчас в значительной степени услуги связи в роуминге оказываются на уровне тарифов домашних регионов. "У разных операторов это по- разному. Наиболее высокий процент около 80% таких тарифов у Tele2, далее по степени охвата абонентов идут "Мегафон", "Вымпелком" и МТС. Мы так же рассчитываем, что в течение нескольких месяцев поэтапно эти операторы также будут снижать тарифы и не позднее мая этого года проблема будет решена окончательно", - подчеркнул он.

Голомолзин добавил, что служба продлит срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу для трех операторов до января 2018 года, а для Tele2 до мая 2018 года. При этом ФАС рассчитывает, что проблема внутрисетевого роуминга будет решена в мае 2018 года. 

"Некоторые из операторов сделали анонсы по снижению тарифов в роуминге (внутрисетевом), от других операторов мы ожидаем таких же анонсов в ближайшее время, мы планируем продлить срок исполнения предписания для трех операторов связи до 31 января 2018 года. Мы ожидаем, что в это время операторы связи объявят об окончательном уровне тарифов и ожидаем снижения тарифов в роуминге. Также соответствующий мониторинг будет обеспечен, и не позднее мая эта проблема будет решена", - сказал он.

ФАС также не ожидает роста тарифов на другие услуги вследствие снижения цен в роуминге. 

"Мы считаем, что изменение тарифов связи на услуги [в роуминге] не приведет к повышению тарифов в других секторах, на другие услуги, - сказал он. - Баланс интересов операторов связи и абонентов будет соблюден. За счет дополнительного роста трафика операторы связи получат возможность обеспечить соблюдение их интересов".

По словам Голомолзина, из-за высокой конкуренции на рынке операторы периодически снижают цены на услуги связи, и у них "очень мало возможности для того, чтобы попытаться зарабатывать на повышении тарифов".

 

Смотрите также

ФАС отложила дела против МТС, "Мегафона" и Tele2 по национальному роумингу

ФАС направила в Минкомсвязь предложения по отмене национального роуминга

ФАС намерена добиться отмены национального роуминга в России

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
2018
"2018: краткое содержание". Самые ожидаемые события года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецподразделения вошли на территорию фабрики "Меньшевик"
2
Главные песни композитора Владимира Шаинского
3
Путин подал документы в ЦИК
4
Найден автомобиль, незаконно покинувший пункт пропуска на границе РФ с Финляндией
5
СМИ: WhatsApp прекратит работу на некоторых смартфонах в 2018 году
6
ЛНР направила удерживаемых лиц к месту обмена
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама