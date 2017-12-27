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РФПИ: приток иностранных инвестиций в нефинансовый сектор РФ в 2017 году превысит $30 млрд

Экономика и бизнес
27 декабря, 13:33 дата обновления: 27 декабря, 13:38 UTC+3

Ранее Центробанк сообщал, что за три квартала 2017 года эта сумма составила рекордные $23 млрд

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) оценивает приток иностранных инвестиций в российский нефинансовый сектор на сумму свыше $30 млрд по итогам 2017 года. Об этом журналистам заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"По прогнозу РФПИ, общий приток иностранных инвестиций в нефинансовый сектор по итогам 2017 года превысит $30 млрд", - сказал он.

Ранее ЦБ сообщал, что за первые три квартала 2017 года общий приток прямых иностранных инвестиций в нефинансовый сектор России составил $23 млрд, что является рекордным результатом за четыре года.

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