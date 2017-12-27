Парламент Крыма согласовал продажу объектов, принадлежавших Коломойскому

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Государственный совет Крыма в среду согласовал продажу ряда объектов недвижимости, которые ранее принадлежали украинскому олигарху Игорю Коломойскому и были национализированы после воссоединения полуострова с Россией, передает корреспондент ТАСС с парламентской сессии.

Депутаты поддержали это решение большинством голосов. В частности, крымский парламент дал согласие на продажу санатория "Таврида" в Евпатории, рекреационного комплекса в Гурзуфе, гостиницы "Крым" в Ялте, а также еще одной АЗС (ранее Госсовет согласовал продажу более чем 20 автозаправочных станций, принадлежащих олигарху - прим. ТАСС). Стоимость активов не уточняется.

"Принятие проекта этого постановления [о согласовании продажи имущества] позволит выполнить плановые показатели неналоговых поступлений на 2017 год", - сказал в ходе сессии глава Госсовета Владимир Константинов. По его словам, средства от реализации национализированного имущества также пойдут на выплату компенсаций жителям Крыма за утерянные вклады на сумму свыше 700 тыс. рублей.

"Имущество будет реализовано на конкурсе", -сообщили в Госсовете. Когда пройдет конкурс, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что власти Крыма в 2018 году планируют продать несколько национализированных объектов на 1 млрд рублей. С начала 2017 года бюджет Крыма пополнился на 205 млн рублей от продажи национализированного имущества. За счет реализации ранее национализированного имущества в Крыму идет выплата компенсаций за утерянные вклады на сумму свыше 700 тыс. рублей.

В числе национализированного в Крыму числится в том числе имущество Коломойского. В прошлом году власти Крыма реализовали шесть объектов, ранее принадлежащих этому бизнесмену, на сумму около 1,5 млрд руб. (в том числе был продан санаторий "Форос" за 1,2 млрд рублей).