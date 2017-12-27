Путин потребовал наладить более эффективное взаимодействие органов власти разных уровней

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал наладить более эффективное взаимодействие между органами власти разных уровней, жалобы на это поступают от бизнеса.

"Еще один очень важный момент - это эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур. От бизнеса регулярно поступают нарекания, жалобы на действия контрольно-надзорных и силовых структур на местах", - сказал глава государства, открывая заседание Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах. Он заметил, что работающие "в белую" в правовом поле предприниматели обычно страдают больше всех, а выигрывают те, кто полулегально находится в серой зоне экономики.

"Подчеркну, в работе по улучшению делового климата не должно быть никакой обособленности. Между федеральными, региональными и муниципальными структурами стоит общая задача по привлечению инвестиций, по созданию условий для открытия и эффективной работы предприятий, по развитию регионов и повышению качества жизни людей", - добавил президент, предложив обсудить механизм координации работы территориальных органов федеральных ведомств с коллегами на местах.

Российский лидер указал на то, что благоприятный деловой климат включает и современные дороги, и логистику, и так далее. По его словам, механизм инфраструктурной ипотеки позволит дополнительные финансовые ресурсы в строительство и повышение качества дорог. "Впереди у нас комплексные масштабные задачи по развитию регионов, включая инфраструктуру. Именно такие цели обозначены в обновленных Основах государственной политики регионального развития страны до 2025 года", - сказал Путин.

Глава государства остановился на том, что в 2018 году правительство должно принять Стратегию долгосрочного, пространственного развития страны, в которой определит конкурентные преимущества и точки роста для каждого субъекта, а также экономическую специализацию и роль в кооперационных связях. Путин призвал скорректировать государственные и муниципальные программы, планы естественных монополий по размещению транспортных, энергетических, социальных объектов исходя из этого. Это позволит избежать дублирования и позволит задать внятные и предсказуемые ориентиры для реализации частных инвестиционных инициатив для бизнес-проектов.