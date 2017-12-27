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ФАС и Минкомсвязь 28 декабря проведут совещание с операторами по роумингу

Экономика и бизнес
27 декабря, 14:15 UTC+3

На мероприятии будут окончательно зафиксированы достигнутые договоренности

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров 28 декабря проведут встречу с операторами связи по вопросу изменения тарифов в роуминге до экономически обоснованного уровня.

Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Завтра состоится совещание ФАС с Министерством связи и операторами "большой четверки". Мы окончательно зафиксируем все договоренности по этому вопросу (отмены роуминга - прим. ТАСС)", - сказал Голомолзин, отметив, что во встрече будут участвовать Артемьев и Никифоров.

Кроме того, Минкомсвязь также расскажет о мероприятиях по упрощению взаиморасчетов и межоператорского взаимодействия, уточнил замглавы ФАС. "В целом подтвердим, что все требования по обеспечению условий конкуренции будут исполнены", - добавил он.

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Артемьев, Игорь Юрьевич Никифоров, Николай Анатольевич
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