ФАС и Минкомсвязь 28 декабря проведут совещание с операторами по роумингу

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев и министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров 28 декабря проведут встречу с операторами связи по вопросу изменения тарифов в роуминге до экономически обоснованного уровня.

Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Завтра состоится совещание ФАС с Министерством связи и операторами "большой четверки". Мы окончательно зафиксируем все договоренности по этому вопросу (отмены роуминга - прим. ТАСС)", - сказал Голомолзин, отметив, что во встрече будут участвовать Артемьев и Никифоров.

Кроме того, Минкомсвязь также расскажет о мероприятиях по упрощению взаиморасчетов и межоператорского взаимодействия, уточнил замглавы ФАС. "В целом подтвердим, что все требования по обеспечению условий конкуренции будут исполнены", - добавил он.