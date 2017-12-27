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Глава Новгородской области считает необходимым вести видеозаписи проверок бизнеса в РФ

Экономика и бизнес
27 декабря, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Андрей Никитин отметил, что видеозаписи должны храниться не менее одного года и предоставляться органам прокуратуры для осуществления надзорных полномочий

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Проверки бизнеса в России необходимо фиксировать с помощью видео и предоставлять записи в прокуратуру, считает губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Такое предложение Никитин выдвинул в ходе заседания Государственного совета, посвященного мерам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

"Работает Единый реестр проверок. Пока он содержит неполную информацию. Считаю необходимым включить в него контрольные и иные мероприятия, проводимые соответствующими органами в отношении предпринимателей на территории каждого субъекта Российской Федерации. При этом при проведении всех проверок должна вестись видеозапись", - сказал Никитин, который является руководителем рабочей группы Госсовета.

Он отметил, что видеозаписи должны храниться не менее одного года и предоставляться органам прокуратуры для осуществления надзорных полномочий. Никитин предлагает также ужесточить контроль за работой проверяющих органов.

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