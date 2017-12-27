ФАС рассматривает жалобу банков об увеличении операторами стоимости СМС-рассылок

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассматривает жалобу банков об увеличении операторами стоимости СМС-рассылок. Об этом сообщил журналистам замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

"Такая жалоба есть, вопрос в стадии рассмотрения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что крупные банки, среди которых Альфа-банк, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, пожаловались в ФАС на увеличение компанией МТС цен за СМС, с помощью которых банки информируют клиентов о совершенных операциях, более чем вдвое.