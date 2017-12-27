"Нафтогаз" погасил облигации на $171,4 млн

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" погасила облигации внутреннего государственного займа на 4,8 млрд гривен (около $171,4 млн по текущему курсу), выпущенные в 2013 году для рефинансирования задолженности предприятия по кредитным договорам. Об этом в среду сообщила пресс-служба компании.

"С 21 по 26 декабря 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" осуществил погашение облигаций серий А, В и С на 4,8 млрд гривен, выпущенных в 2013 году согласно постановлению кабинета министров от 21 августа 2013 года номер 686", - говорится в сообщении.

Весь объем облигаций в 2013 году был выкуплен государственным Ощадбанком, доходность по бумагам составила 10% годовых.

"Нафтогаз" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия Украины. Компания является монополистом по транзиту природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.