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"Меньшевик" потерял свои здания, пытаясь оспорить крупный заем

Экономика и бизнес
27 декабря, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, декабря. /ТАСС

Многомиллионный долг привел к передаче прав на два корпуса предприятия по адресу ул. Иловайская, 20, кредитору, следует из материалов картотеки арбитражных дел

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МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московская кондитерская фабрика (КФ) "Меньшевик", в здании которой директор и бывший собственник Илья Аверьянов открыл в среду стрельбу и смертельно ранил человека, вела длительные судебные тяжбы с 2010 года из-за многомиллионного долга. Этот долг привел к передаче прав на два корпуса предприятия по адресу ул. Иловайская, 20, кредитору, следует из материалов картотеки арбитражных дел.

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Согласно данным картотеки, последний иск о банкротстве против КФ "Меньшевик" Арбитражный суд Москвы принял на рассмотрение 4 декабря 2017 года от физического лица - Шамсутдина Раджабова. Раджабов, по данным СПАРК, является совладельцем ООО "Денэм холл" (38,7%) и ООО "ДХА" (40%). Картотека содержит 10 дел, в которых "Денэм холл" и ДХА были противниками "Меньшевика" в суде с 2010 по 2017 год, причем, в двух из них компании Раджабова выступили третьим лицом по иску кондитерской фабрики к Даниловскому отделению судебных приставов Москвы. Ранее сообщалось, что только в 2017 году фабрика Аверьянова подала пять исков против действий судебных приставов этого отделения.

ДХА и "Денэм холл" пытались через суд заставить "Меньшевик" освободить 1 и 2 корпуса дома 20 на улице Иловайская общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров, где располагается фабрика, и передать их в собственность компаний Раджабова.

Тяжбы между "Денэм холл" и компаниями Аверьянова ЗАО "Регион 101" и ООО "КФ Меньшевик" начались в 2010 году с требования вернуть долг в 68 млн рублей, следует из материалов картотеки арбитража. В 2013 году предприятия заключили мировое соглашение, по которому компании Аверьянова должны были вернуть 70 млн рублей кредитору и платить проценты в 30% годовых до момента полного погашения займа.

ЗАО "Регион 101" и "КФ Меньшевик" под обеспечение этого мирового соглашения заложили первый и второй корпуса дома 20 по улице Иловайской. А в 2014 году судебный пристав- исполнитель постановлением в рамках погашения долга передал здания как нереализованное на торгах имущество "Денэм холл". Та, в свою очередь, как следует из материалов арбитража, в 2015 году отдала их в качестве уставного капитала ДХА.

Однако управление Росреестра по Москве отказалось регистрировать право собственности ДХА на эти здания в 2015 году, потому что обнаружило несоответствие в характеристиках этих домов в государственных базах данных. В июне 2016 года Арбитражный суд признал неправомерными действия Росреестра и обязал его узаконить права ДХА на эту недвижимость. Росреестр и "Меньшевик" несколько раз попытались оспорить решение. Последняя из апелляций датирована 4 декабря 2017 года, по ней еще нет решения, однако по всем предыдущим апелляциям суд устанавливал, что здания все-таки принадлежат по праву ДХА Раджабова.

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