"Роснефть" будет требовать прозрачности в аукционе на газовые активы "Алросы"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" не отказывается от участия в аукционе на газовые активы "Алросы", но будет требовать его прозрачности, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы будем требовать нормальных условий проведения аукциона. Такое впечатление, что авторы идеи рассчитывали, что все уже полностью погрузились в празднование Нового года и не очнутся до момента проведения аукциона. Так серьезные компании не работают. Мы ни от чего не отказываемся, мы хотим участвовать на нормальных условиях и хотим иметь гарантии, что нас не обманут, как минимум", - сказал Леонтьев.

По его словам, "Алроса" в качестве условий аукциона выставила требование внести задаток до 10 января, в размере 70% от расчетной стоимости активов - 21 млрд рублей. "При этом заявки надо подавать с 26 декабря по 29 января, а к моменту подачи заявки должны быть готовы все разрешения ФАС, что сделать почти невозможно. Куда вы спешите? Кроме того, "Алроса" принимает заявки с условием, что никаких претензий по качеству активов после их приобретения предъявляться не будет, то есть вы покупаете кота в мешке. Последнее особенно типично, потому что с таким условием купить могут только те, кто заранее участвует в сговоре", - добавил Леонтьев.

Представитель "Алросы" в свою очередь отметил, что компания вела подготовку к этому аукциону в течение всего 2017 года и до его объявления неоднократно проводила консультации с потенциальными участниками, обсуждая основные условия торгов и разумный объем задатка. "В этих условиях у всех было достаточно времени для того, чтобы принять решение об участии в торгах и начать необходимую подготовку. Что касается задатка, мы считаем его наличие необходимым условием. Предыдущие попытки реализации газовых активов не увенчались успехом как раз по той причине, что участники торгов в последний момент отказывались от покупки из-за отсутствия средств", - сказал ТАСС представитель компании.

Леонтьев добавил, что условия, выдвинутые "Алросой", делают конкурс "мнимым, заточенным под конкретного покупателя". "На мой взгляд, это совершенно фантастические вещи. Мы знаем, что такое конкурс с условием. Обычно конкурс с условием заточен под конкретного клиента. Конкурс объявляется прямо под Новый год, при этом "Алроса" утверждает, что они якобы его год готовили. Если год готовили, то значит ситуация совсем тяжелая - значит они его тщательно, сознательно и долго готовились к совершению операции, которая очень напоминает действия, трудноописываемые цензурными выражениями", - сказал Леонтьев.

Газовые активы "Алросы"

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже газовых активов "Алросы" - "Геотрансгаза" и "Уренгойской газовой компании" - пройдет 19 февраля 2018 года. Начальная цена составляет 30 млрд рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания". Прием заявок на участие в аукционе пройдет с 26 декабря 2017 года до 29 января 2018 года.

"Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время "Геотрансгаз" осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

"Уренгойская газовая компания" проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно- изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть- Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.

В 2013 году "Роснефть" подписала с "Алросой" соглашение о покупке газовых активов за $1,38 млрд, однако сделка не была закрыта, поскольку "Роснефть" посчитала цену сильно завышенной и потребовала переоценки запасов.