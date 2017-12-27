Правительство выдвинуло девять кандидатов в совет директоров "Транснефти"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство России выдвинуло девять кандидатов в совет директоров "Транснефти". Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым 26 декабря, опубликован в среду на сайте кабмина.

Согласно распоряжению, в совет директоров компании могут войти исполнительный директор Nord Stream AG Матиас Варниг, помощник вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Дарья Василевская, гендиректор ООО "УК РФПИ" Кирилл Дмитриев, министр энергетики Александр Новак, президент "Транснефти" Николай Токарев, экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль (независимый директор), бывший президент "Башнефти" Александр Корсик (независимый директор), председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов (независимый директор).

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал ТАСС, что в правительстве обсуждается директива о расширении состава совета директоров "Транснефти". В настоящее время в совет входят восемь директоров.

Таким образом, Шанцев может стать девятым членом совета.