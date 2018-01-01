Инвесторы в Калининградской области с 1 января получат дополнительные льготы

КАЛИНИНГРАД, 1 января. /ТАСС/. Поправки в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области, предоставляющие инвесторам дополнительные льготы, вступают в действие с 1 января. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков.

"С 1 января вступают в силу все налоговые льготы и специальные послабления, которые были сделаны для калининградской Особой экономической зоны (ОЭЗ)", - сказал Шендерюк-Жидков.

Он отметил, что одним из наиболее значимых для бизнеса является решение о снижении ставки по социальным взносам с 30 до 7,6%. "Это позволит привлечь в область компании, нацеленные на развитие наукоемких, высокотехнологичных производств, ориентированных на человеческий капитал", - отметил зампред областного правительства, подчеркнув, что снижение объема социальных взносов гарантирует выплату официальной заработной платы в таких компаниях и, соответственно, поступлений налогов в региональный бюджет.

Шендерюк-Жидков обратил внимание на снижение порога инвестиций для получения статуса резидента ОЭЗ в 10 млн рублей для проектов в сфере здравоохранения и фармацевтики и в 1 млн рублей - для ИТ-сферы. "Это говорит о том, что высокотехнологичные отрасли должны стать основным драйвером развития для Калининградской области на ближайшее время", - отметил он.

Также важна отмена утилизационного сбора на ввозимую в регион сельскохозяйственную и строительную технику. "Эта норма должна положительно сказаться на развитии сельского хозяйства и строительной отрасли в регионе", - отметил собеседник агентства.

Зампред областного правительства сообщил, что из общего пакета новых льгот с 1 января не будут действовать электронные визы для для въезда в область граждан иностранных государств. Эта норма, по его словам, начнет работать с 1 июля 2019 года, что обусловлено необходимостью проведения подготовительной работы пограничной службой и МИД. Введение в действие электронных виз существенно скажется как на туристической привлекательности области, так и на деловой активности, поскольку для инвесторов важна доступность области с точки зрения пересечения границы.

Шендерюк-Жидков отметил, что с принятием новых льгот для бизнеса регион ожидает притока новых инвестиций. При этом, по его словам, область ориентируется не на суммы инвестиций в миллионы и миллиарды рублей. "Нам важно качество инвестиций, качество интеллектуальной собственности, которая будет привнесена на территорию Калининградской области, научный потенциал, высококвалифицированные кадры - это то, что на самом деле важно для области", - сказал он, отметив, что областное правительство наряду с льготами ОЭЗ планирует оказывать новым резидентам дополнительную помощь, в том числе в части помощи в переезде работников в регион, предоставлении им льгот по ипотечному кредитованию.