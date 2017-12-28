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Ульяновские производители "умных" дверей получат областной займ

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:12 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 28, декабря. /ТАСС

Проект предполагает изготовление дверей, управляемых дистанционно с помощью смартфона или планшета

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УЛЬЯНОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Ульяновской области предоставит займы на проект создания "умных" дверей, а также проект производства профильных труб. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Фонд развития промышленности Ульяновской области поддержал проекты по производству импортозамещающих "умных" дверей и профильных труб. Общая сумма одобренных займов - 60 млн руб., при этом бюджеты двух проектов составили более 130 млн руб.", - сказали в пресс-службе.

В Корпорации развития предпринимательства Ульяновской области ТАСС уточнили, что проект производства "умных" дверей предполагает изготовление из современных материалов дверей, управляемых дистанционно с помощью смартфона или планшета. Система также предполагает вход по отпечаткам пальцев.

В пресс-службе правительства региона сообщают, что производство профильных труб предназначается для сферы строительства и призвано заместить на рынке импортные аналоги.

Фонд развития промышленности Ульяновской области начал работу в феврале 2016 года и уже профинансировал проекты 12 предприятий на общую сумму 190 млн руб., сообщают в пресс-службе.

Ульяновская область стала одним из первых регионов России, заключивших соглашение с федеральным Фондом развития промышленности. Документ предполагает совместное финансирование особо значимых инвестиционных проектов, где 30% будет обеспечено региональными средствами, 70% - федеральными. В фонде доступны льготные займы до 30 млн руб. от 8% годовых на срок до пяти лет.

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