Адыгея до 2020 года завершит 20 инвестпроектов на общую сумму 27,8 млрд рублей

МАЙКОП, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют в ближайшие три года завершить реализацию 20 инвестиционных проектов на общую сумму 27,8 млрд руб. и создать таким образом более 1,4 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам состоявшегося в четверг в Москве заседания Госсовета.

"По оценкам специалистов, за три года предполагается завершить 20 проектов на общую сумму 27,8 млрд руб. До 2020 года будет создано свыше 1,4 тыс. рабочих мест и обеспечено поступление дополнительных налоговых отчислений в республиканский бюджет на сумму более 700 млн руб.", - сказал глава республики.

В частности, ожидается реализация крупного проекта стоимостью 14 млрд руб., связанного с расширением компанией Ikea торгово-развлекательного центра "Мега Адыгея - Кубань". Также запланирована модернизация одного из бюджетообразующих предприятий республики - компании "Картонтара", на которую будет выделено 10 млрд руб. Кроме того, предполагается реализация проекта по созданию индустриального парка "Яблоновский" в Тахтамукайском районе, что позволит в течение 10 лет создать 2,8 тыс. новых рабочих мест, сказал глава республики.

В сфере развития возобновляемой энергетики Адыгея реализует два крупных инвестпроекта по возведению ветроэнергетических установок в Шовгеновском и Гиагинском районах, а также проект строительства гидроэлектростанции в Теучежском районе. В сфере строительства жилья планируется реализация в поселке Яблоновский Тахтамукайского района проекта "Грин Эппл" стоимостью 7,5 млрд руб., здесь намерены возвести 13 современных 12-этажных жилых домов с подземным паркингом, детским садом на 250 мест и школой на 1,1 тыс. мест.

"В сравнении с прошлым годом республика увеличила долю инвестиционных средств в экономике, сегодня она составляет 12,6 млрд руб. На сегодняшний день в инвестиционном портфеле региона более 50 проектов на общую сумму 83,6 млрд руб.", - отметил Кумпилов. Глава республики отметил, что в регионе улучшилась ситуация по ряду значимых позиций в привлечении инвестиций. "В Национальном рейтинге этого года Адыгея показала один из самых высоких темпов улучшения инвестклимата, преодолев стразу 26 позиций и заняв 43 место среди субъектов страны", - добавил он.

По его словам, этого удалось добиться с помощью создания благоприятных условий для ведения бизнеса, господдержки и взаимодействия с бизнес-сообществом. Любой инвестиционный проект в Адыгее стоимостью более 20 млн руб. и предполагающий не менее пяти рабочих мест сопровождается по принципу одного окна, сказал Кумпилов. Инвесторы в Адыгее пользуются различными льготами на период становления и развития бизнеса, это касается имущественных, транспортных и других налогов, добавил он.