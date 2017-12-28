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Путин в четверг встретится с гендиректором Аэрофлота

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что беседа между президентом и главой компании будет публичной

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором Аэрофлота Виталием Савельевым. "Будет публичной его [Путина] беседа с гендиректором Аэрофлота Савельевым", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент регулярно общается с руководством этой компании, которая является крупным перевозчиком. "Тем более [такие встречи актуальны] накануне периодов, связанных с массовыми перемещениями населения", - добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что сегодня глава государства уже вручил госнаграды российским военнослужащим, отличившимся во время операции в Сирии.

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