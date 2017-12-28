МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг встретится с гендиректором Аэрофлота Виталием Савельевым. "Будет публичной его [Путина] беседа с гендиректором Аэрофлота Савельевым", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент регулярно общается с руководством этой компании, которая является крупным перевозчиком. "Тем более [такие встречи актуальны] накануне периодов, связанных с массовыми перемещениями населения", - добавил он.

Представитель Кремля напомнил, что сегодня глава государства уже вручил госнаграды российским военнослужащим, отличившимся во время операции в Сирии.