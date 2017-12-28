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ФАС получила ходатайства "Новатэка" на газовые активы "Алросы"

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:23 UTC+3 МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

При этом заявок от "Роснефти" ведомство не получало

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 26 декабря получила ходатайства от "Новатэка" на покупку газовых активов "Алросы", сделки нуждаются в одобрении регулятора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Ходатайства поступили 26 декабря. Мы сейчас их изучаем. Такие сделки необходимо согласовывать", - заявил представитель ФАС.

При этом ходатайств от "Роснефти" ведомство не получало.

Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил ТАСС, что компания не отказывается от участия в аукционе на газовые активы "Алросы", но будет требовать его прозрачности. Леонтьев добавил, что условия, выдвинутые "Алросой", делают конкурс "мнимым, заточенным под конкретного покупателя".

В 2013 году "Роснефть" уже подписывала с "Алросой" соглашение о покупке газовых активов за $1,38 млрд, однако сделка не была закрыта, поскольку "Роснефть" посчитала цену сильно завышенной и потребовала переоценки запасов.

Газовые активы "Алросы"

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже газовых активов "Алросы" - "Геотрансгаза" и "Уренгойской газовой компании" - пройдет 19 февраля 2018 года. Начальная цена составляет 30 млрд рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100% пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания". Прием заявок на участие в аукционе пройдет с 26 декабря 2017 года до 29 января 2018 года.

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"Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания" в соответствии с условиями лицензионных соглашений осуществляют недропользовательскую деятельность по добыче природного газа и газового конденсата на территории Берегового и Усть-Ямсовейского лицензионных участков в Ямало-Ненецком автономном округе.

В настоящее время "Геотрансгаз" осуществляет промышленную эксплуатацию валанжинской газоконденсатной залежи и сеноманской газовой залежи на своем лицензионном участке Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

"Уренгойская газовая компания" проводит геологоразведочные работы, осуществляет проектно-изыскательские и научно-исследовательские работы по освоению участка и вводу существующих месторождений Усть-Ямсовейского лицензионного участка в промышленную эксплуатацию.

В 2013 году "Роснефть" подписала с "Алросой" соглашение о покупке газовых активов за $1,38 млрд, однако сделка не была закрыта, поскольку "Роснефть" посчитала цену сильно завышенной и потребовала переоценки запасов.

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