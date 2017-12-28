Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.12:
$ 57.63
€ 68.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Крыма допустил приватизацию всех госпредприятий республики

Экономика и бизнес
28 декабря, 12:31 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 28, декабря. /ТАСС

Исключения сделают только для монополий

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов допустил приватизацию всех государственных предприятий региона, кроме монополий.

"Обсуждается вопрос приватизации всех объектов [государственных унитарных предприятий Крыма], кроме монополий, кроме "Крымгазсетей", "Черноморнефтегаза", "Крымэнерго"", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

Смотрите также

Аксенов: около 15 крымских здравниц находятся в стадии приватизации

Власти планируют включить Симферопольский винзавод в план приватизации на 2018 год

Приватизация Евпаторийского авиационного завода завершится в 2018 году

Развитие монополий, по его словам, в перспективе возможно за счет государственно-частного партнерства. "Здесь [из числа компаний-монополий] ничего продаваться не будет, хотя в перспективе государственно-частное партнерство на каком-то этапе возможно", - сказал Аксенов.

Он также отметил, что в республике должны быть приватизированы все госпредприятия, работающие в сфере рекреации и виноделия. "Все, что касается рекреации и виноделия, должно быть продано частным инвесторам, которые гораздо более эффективно работают. Политика в этом направлении будет продолжена без всяких вопросов", - добавил Аксенов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные песни композитора Владимира Шаинского
2
Теракты с использованием взрывных устройств в РФ с 2013 года. Досье.
3
Илья Рогачев: разговоры по антитеррору с США ведутся, но диалога пока нет
4
Путин назвал терактом взрыв в Петербурге
5
Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия
6
Песков: осужденные по УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей
7
Москвич оказался должен банку более 392 млн рублей из- за мошенников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама