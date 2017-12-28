Глава Крыма допустил приватизацию всех госпредприятий республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов допустил приватизацию всех государственных предприятий региона, кроме монополий.

"Обсуждается вопрос приватизации всех объектов [государственных унитарных предприятий Крыма], кроме монополий, кроме "Крымгазсетей", "Черноморнефтегаза", "Крымэнерго"", - сказал он в четверг на пресс-конференции.

Развитие монополий, по его словам, в перспективе возможно за счет государственно-частного партнерства. "Здесь [из числа компаний-монополий] ничего продаваться не будет, хотя в перспективе государственно-частное партнерство на каком-то этапе возможно", - сказал Аксенов.

Он также отметил, что в республике должны быть приватизированы все госпредприятия, работающие в сфере рекреации и виноделия. "Все, что касается рекреации и виноделия, должно быть продано частным инвесторам, которые гораздо более эффективно работают. Политика в этом направлении будет продолжена без всяких вопросов", - добавил Аксенов.