"Русснефть" сохранила объем добычи нефти в 2017 году на уровне 7 млн тонн

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Русснефть", входящая в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, добыла по итогам 2017 года 7 млн тонн нефти и 2,5 млрд куб. м газа, говорится в сообщении компании.

"Объем добытой нефти полностью соответствует обязательствам компании в рамках соглашения ОПЕК+ и уровню прошлого года", - отмечают в компании.

Всего "Русснефть" ввела в эксплуатацию 129 новых нефтяных скважин, которые дадут добычу в объеме около 1 млн тонн.

Прирост запасов нефти по группе составит 12,3 млн тонн, что обеспечивает воспроизводство запасов в 1,76 раза.

"Русснефть" является шестой крупнейшей нефтяной компанией по объемам добычи в России. Запасы нефти по классификации 2P (SPE) превышают 200 млн тонн. Стратегия "Русснефти" предполагает возможность увеличения объемов добычи нефти до 11 млн тонн к 2025 году. и наращивание объемов добычи газа.

В ноябре 2016 года "Русснефть" провела первичное размещение акций на Московской бирже. В ходе IPO компания привлекла 32,4 млрд рублей. Belyrian Holdings Limited, принадлежащая семье Михаила Гуцериева, разместила на рынке около 20% обыкновенных акций (15% уставного капитала) нефтяной компании.

Семье Гуцериевых принадлежит 60% акций "Русснефти", швейцарскому трейдеру Glencore - 25%.