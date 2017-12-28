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Эксперты: российской экономике угрожает новая рецессия

Экономика и бизнес
28 декабря, 13:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Рост инвестиционной активности серьезно замедлился в третьем квартале, вероятно ее дальнейшее снижение, говорится в исследовании института "Центр развития" ВШЭ

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© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Заявления о начале фазы полноценного экономического роста в России пока не оправдываются и являются попыткой выдать желаемое за действительное, существует угроза новой рецессии, говорится в исследовании "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном институтом "Центр развития" Высшей школы экономики (ВШЭ).

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"Рост инвестиционной активности в экономике, начавшийся в первом квартале текущего года и составивший по итогам января - сентября 4,2% (по полному кругу компаний относительно того же периода прошлого года), в третьем квартале серьезно замедлился (или даже стал отрицательным, если ориентироваться на данные со снятой сезонностью)", - указывают эксперты.

При этом, по их оценке, некоторое оживление банковского кредитования реального сектора сопровождается снижением прибыли, что на фоне высоких рисков и вялого внутреннего спроса делает угрозу дальнейшего снижения инвестиционной активности в целом весьма вероятной.

"Так или иначе, налицо замедление роста инвестиций. Вкупе с замедлением роста (а в текущем моменте и вовсе со спадом) в промышленности и экономике в целом, это ставит под вопрос начало фазы полноценного роста. Все разговоры об этом были скорее попыткой выдать желаемое за действительное", - заявляют эксперты.

Как отмечается в исследовании, нынешняя ситуация свидетельствует о неготовности российской экономики к выходу из состояния стагнации "и даже ставит вопрос о вероятной новой рецессии".

"Пока о ее наступлении говорить рано, но текущий мониторинг, безусловно, требует сейчас повышенного внимания", - отмечается в исследовании.

Курс рубля

Эксперты полагают, что давление на рубль в ближайшее время усилится, но резких изменений валютного курса не произойдет. "Мы ожидаем усиление давления на рубль в ближайшее время как со стороны частного сектора, так и государства. В то же время резких изменений валютного курса не произойдет, поскольку Банк России в состоянии удовлетворить растущий спрос на валюту за счет уже опробованных инструментов валютного РЕПО", - отмечаются в документе.

По оценке исследователей ВШЭ, покупка наличной валюты нефинансовым сектором вряд ли сократится в условиях смены правительства и неопределенности экономической политики. "При этом инвестиции нерезидентов в ОФЗ могут сократиться, особенно в случае ужесточения западных санкций. А новая формула покупки валюты Минфином приведет к росту спроса на нее со стороны денежных властей", - полагают они.

Торговый профицит

При прогнозе на 2018 год экспертры исходят из предпосылки стабилизации нефтяных цен в диапазоне 50-60 долларов за баррель. "В этом случае надо готовиться к сокращению торгового профицита из-за стагнации экспорта и роста импорта, пусть и вялого на фоне слабого внутреннего спроса. В случае возобновления роста реальных доходов населения мы ожидаем увеличение выплат нерезидентам по текущим трансфертам. Как следствие, произойдет резкое в 1,5-2 раза сокращение профицита счета текущих операций", - говорится в исследовании.

Одновременно, по оценке исследователей, можно ожидать сохранение чистого оттока капитала, сопоставимого с уровнем 2016-2017 годов. "Этому будет способствовать дальнейшее снижение ставки Банка России при одновременном росте ставок за рубежом, что снижает инвестиционную привлекательность российских активов. К тому же макроэкономические показатели свидетельствуют об ухудшении состояния экономики в конце 2017 года", - указывается в документе.

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