ЦБ выпустил памятные монеты с изображением персонажей народных сказок и мультфильмов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Банк России 28 декабря выпустил в обращение серию памятных серебряных монет номиналами 3 руб. и 25 руб., которые посвящены персонажам мультфильмов и народных сказок. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

В серии "Российская мультипликация" на оборотной стороне монеты из драгоценного металла номиналом 3 руб. изображены главные герои мультфильма "Три богатыря" на фоне древнего города, на другой - персонажи советского мультфильма Винни Пух и Пятачок. Масса драгоценного металла в чистоте составляет 31,1 г (проба сплава 925), тираж - 3 тыс. шт. каждого вида.

Эти же герои изображены на монетах из недрагоценного металла номиналом в 25 руб. Тираж монет в обычном исполнении составит 450 тыс. шт., в специальном (цветное изображение) исполнении - 50 тыс. шт.

В серии "Легенды и сказки народов России" выпускаются монеты из драгоценного металла с рельефным изображением персонажей сказок "Царевна-лягушка" и "Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке". Номинал монет - 3 руб., масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г (проба сплава 925), тираж составит 5 тыс. шт. каждого вида.

В ЦБ РФ указали, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.