Новый терминал в калининградском порту Пионерский обойдется в 8 млрд рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Стоимость строительства морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе-курорте Пионерский в Калининградской области может составить порядка 8 млрд рублей, сообщил ТАСС глава региона Антон Алиханов, отметив, что окончание реализации проекта планируется не раньше 2019 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России призвал начать в 2017 году строительство морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в городе- курорте Пионерский в Калининградской области.

"По проекту, терминал рассчитан на обслуживание в год до 250 тыс. пассажиров круизных судов. Стоимость его строительства оценивается примерно в 8 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, проектная документация на строительство терминала получила положительное заключение Главгосэкспертизы России в конце 2016 года. Конкурс по выбору организации, готовой финансировать строительство терминала, проводился в 2017 году, но был признан несостоявшимся. На данный момент решается вопрос о выборе исполнителя госконтракта.

"Строительство должно быть выполнено в течение 21 месяца со дня заключения госконтракта. По нашим оценкам, оно завершится не ранее 2019 года", - отметил губернатор.

Строительство подъездной дороги

Алиханов отметил, что строительство терминала находится в ведении ФГУП "Росморпорт". За правительством Калининградской области закреплена обязанность построить подъездную дорогу и проложить необходимые инженерные коммуникации. При этом морской вокзал на терминале будет построен за счет средств частного инвестора, сэкономленные средства Минтранс перенаправит на строительство дороги.

"Мы решили воспользоваться появившейся отсрочкой, для того чтобы перепроектировать схему подъездной дороги. Она пройдет не через Пионерский, а в его обход, через соседний Светлогорский район. Это улучшит дорожную инфраструктуру двух приморских муниципалитетов и подготовит ее к предстоящему росту грузопотока", - сказал губернатор.

Как сообщалось ранее, на проведение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации объектов морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград и международного морского терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском из федерального бюджета было выделено около 250 млн рублей.