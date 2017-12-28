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Долг по зарплате на заводе "Автокран" в Иванове полностью погашен

Экономика и бизнес
28 декабря, 13:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Работникам предприятия выплатили 140 млн рублей

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Руководство завода "Автокран" в Ивановской области погасило работникам предприятия долг по зарплате в 140 млн рублей. Об этом в четверг сообщил врио губернатора региона Станислав Воскресенский.

"Два месяца назад мы совместно с руководством "Автокрана" разработали график погашения задолженности, и теперь 140 млн рублей полностью выплачены работникам. Выход из категории должников позволит предприятию, одному из самых важных для области, начать новый этап развития", - передает слова главы региона пресс-служба областного правительства.

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Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании правительства РФ в Горках министр труда Максим Топилин доложил главе кабмина Дмитрию Медведеву о ряде предприятий, на которых возникли трудности с выплатой долгов по зарплате. В частности, по словам Топилина, к категории проблемных относился завод "Автокран".

Общая задолженность перед работниками предприятия в 2017 году достигала 190 млн рублей, в течение года ее удалось снизить на 50 млн рублей. Недостающие средства были найдены, в том числе за счет реализации готовой продукции. По словам председателя совета директоров "Автокрана" Игоря Кульгана, в 2017 году на заводе впущено 365 единиц техники.

"План на следующий год - 750, то есть рост производства составит 50%, а в последующем намечаем ежегодный рост в 15-25%, это позволит стабильно поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт", - отметил он.

О заводе

Завод "Автокран", построенный в 1954 году, был одним из ведущих отечественных производителей автомобильных кранов. Предприятие выпустило более 150 тыс. автокранов "Ивановец", которые были проданы в 70 стран. В 2015 году завод приостановил работу из-за финансовых трудностей и простаивал почти год, а затем был признан банкротом. Кроме того, из-за финансовых трудностей более чем тысяча сотрудников завода не получили зарплаты. Против экс- гендиректора завода возбудили уголовное дело за сокрытие денежных средств, с которых должны были уплачиваться налоги.

В мае 2017 года завод восстановил производство после длительного простоя, это произошло после достижения на Петербургском экономическом форуме в 2016 году договоренностей о создании схемы финансового оздоровления предприятия между властями региона и Сбербанком. Порядка 900 работников завода перевели на новое предприятие, созданное на базе обанкротившегося - "Ивановский машиностроительный завод "Автокран".

Новые инвесторы предприятия приняли на себя обязательства по выплате накопленных долгов, а также заявили, что до 2019 года завод начнет выпускать около 1,3 тыс. единиц продукции в год. В текущем году по плану он должен выпустить более 380 автокранов на шасси "Камаз", "Урал" и "МАЗ".

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Персоны
Топилин, Максим Анатольевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Воскресенский, Станислав Сергеевич
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