Правительство в 2018 году откажется от плановых проверок по шести видам надзора

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Правительство в рамках работы над реформой контрольной и надзорной деятельности приняло решение в 2018 году отказаться от плановых проверок по шести видам надзора.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Открытого правительства, подводя итог работы по реформе за текущий год.

В конце ноября правительство РФ одобрило ход реализации приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" и реформы государственного и муниципального контроля, ответственным лицом по которым является министр Открытого правительства Михаил Абызов. Приоритетная программа реализуется в три этапа: за 2017 год был пройден первый этап программы, в 2018 году будет преодолен второй этап, и третий этап будет проходить в 2019-2015 годах. Приоритетная программа реализуется на площадке Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Работа по совершенствованию федерального, регионального и муниципального контроля началась в 2015 году, с поручения президента РФ Владимира Путина. Этот проект призван использовать основы "умного госконтроля", снизить нагрузку на бизнес и в итоге повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности. Реформа госконтроля стартовала в конце 2016 года и проходила весь текущий год.

"В 2018 году решено отказаться от плановых проверок по шести видам надзора. В общей сложности 60% предприятий не будут включены в план проверок. Приняты 50 методических документов - рекомендаций и стандартов в области осуществления контрольно-надзорной деятельности", - подвела итог годовой работы пресс-служба Открытого правительства.

Своими основными задачами на 2018 год структура называет информатизацию надзорной деятельности, полномасштабное внедрение чек-листов при проверках бизнеса, ликвидацию избыточных и устаревших требований, а также распространение риск-ориентированного подхода на внеплановые проверки.

Сплошная экономия

Как отмечают в ведомстве, за 2018 год было принято 18 постановлений правительства, которые устанавливают внедрение риск-ориентированного подхода и проверочных листов - списков контрольных вопросов. Всего от бизнеса поступило более 400 предложений по пересмотру конкретных требований, они находятся в стадии рассмотрения. Из них более 100 решено пересмотреть, что приведет к экономии для бизнеса более 5 млрд рублей в год. В 67 регионах Открытое правительство внедрило типовое облачное решение, что приведет к экономии еще 800 млн рублей.

По словам пресс-службы, большинство контрольных точек, поставленных в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности на 2017 год, пройдены. Из 48 контрольных точек, которые были установлены на 2017 год, 35 исполнены в срок и закрыты, восемь находятся в "зоне риска", из них основная часть - это проекты паспортов Минтруда по кадрам и антикоррупции. Абызов поручил подготовить предложения по повышению качества управления теми проблемными проектами, которые курирует Минтруд, затем эти предложения должны быть направлены заместителю председателя правительства Сергею Приходько, курирующему административную реформу.

Сама приоритетная программа по реформированию госконтроля предусматривает снижение неэффективной административной нагрузки на бизнес в два раза к 2024 году. "Один из основных индикаторов снижения издержек бизнеса - количество проверок", - говорят в пресс-службе. Так, сейчас фиксируется снижение плановых проверок примерно на 10% в зависимости от вида контроля. За 2 года число плановых проверок на федеральном уровне снизилось на 30%.

Избыточный контроль

По экспертным оценкам, ежегодно в России проводится около 2 млн проверок, из них лишь 15% выявляют нарушения, представляющие реальную угрозу. На всех уровнях насчитывается более 200 видов контроля. Сейчас 90% неэффективных издержек бизнеса связаны с выполнением устаревших и избыточных требований, что составляет около 5% ВВП.

Федеральным органам исполнительной власти, участвующим в реализации приоритетной программы, правительство поручило обратить особое внимание на достижение результатов в части сокращения количества и актуализации обязательных требований. Не менее приоритетными должны быть, согласно протоколу, такие направления, как внедрение эффективных механизмов кадровой политики и развитие информационных технологий в деятельности контрольно-надзорных органов.

Еще одна задача законопроекта и всей реформы - при снижении административной нагрузки на бизнес обеспечить новый уровень безопасности граждан, приближенный к уровню стран ОЭСР. Приоритетная программа, которая будет работать до 2024 года, предусматривает снижение количества смертельных случаев по контролируемым видам рисков не менее чем на 15% к 2018 году и не менее чем на 50% к 2024 году.

Также программа рассчитана на снижение числа заболеваний и отравлений, пострадавших и травмированных по контролируемым видам рисков не менее чем на 15% к 2018 году и не менее чем на 50% к 2024 году. Административная нагрузка на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, должна снизиться не менее чем на 20% к 2018 году и не менее чем на 50% к 2024 году. Рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций должен составить не менее 25% к 2018 году и не менее 50% к 2024 году.

Регионы впереди

Регионы должны стать "точкой сборки реформы", поскольку именно на этом уровне пересекается федеральный, региональный и муниципальный надзор, говорят в Открытом правительстве. На площадке губернаторов должна осуществляться координация всех этих взаимоотношений и решаться актуальные проблемы взаимодействия контролеров и бизнеса. Для этого при главах регионах создаются специальные рабочие группы с участием чиновников надзорных органов, представителей бизнеса и общественных организаций.

В последние годы нагрузка на субъекты федерации серьезно выросла, в том числе из-за того, что регионы занимали деньги для выполнения обязательств по майским указам. И правительство по указанию президента приняло решение реструктуризировать долги регионов, заместить коммерческие кредиты, по которым выплачивались высокие ставки, на бюджетные кредиты, напоминает Открытое правительство.

"Это даст возможность регионам сформировать более сбалансированные бюджеты и, как следствие, повысить качество финансирования муниципальных обязательств по субсидиям. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему", - заключили в пресс-службе.