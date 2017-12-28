Минфин предлагает обложить майнинг криптовалют налогом на предпринимательскую деятельность

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предполагает взимать налог на майнинг (добычу криптовалют) по аналогии с налогообложением предпринимательской деятельности, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы относим майнинг к предпринимательской деятельности. Ею могут заниматься индивидуальные предприниматели (ИП) либо юридические лица", - сказал он, комментируя законопроект о регулировании цифровых финансовых технологий.

Моисеев отметил, что в самом законопроекте прямых указаний на порядок налогообложения майнинга нет, таким образом, здесь будут действовать нормы действующего налогового законодательства.

Минимальный порог объема майнинга, начиная с которого эта деятельность будет облагаться налогом, устанавливать не предполагается, добавил замминистра. "Это уже будет риск-ориентированное суждение ФНС", - сказал он, указав, что с точки зрения затрат Федеральной налоговой службы настраивать весь аппарат на работу с небольшими объемами вряд ли целесообразно.