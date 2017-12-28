Россельхозбанк выплатит возмещение вкладчикам московского банка "Преодоление"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выбрало Россельхозбанк агентом для выплаты возмещения вкладчикам московского банка "Преодоление", у которого 22 декабря ЦБ РФ отозвал лицензию, сообщило АСВ.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения, а также выплаты вкладчикам банка начнутся 11 января 2018 г.

По данным Банка России, в деятельности КБ "Преодоление" выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, в ходе надзора за деятельностью банка установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря 2017 года кредитная организация занимала 436 место в банковской системе России.