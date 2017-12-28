ФАС хочет в I квартале потребовать увеличить число таксопарков, допущенных в аэропорты МАУ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует в I квартале 2018 года потребовать увеличить количество компаний такси, допущенных на первую линию в аэропорты Московского авиаузла. Об этом сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Мы намерены до конца января потребовать резкого расширения количества и таксопарков, и водителей, которые будут допущены к перрону и к первой линии. Спецслужбы нам дали добро на такую совместную работу", - сказал он. Артемьев пояснил, что до конца января ФАС планирует изменить ситуацию "существенным образом", а завершить эту работу в течение I квартала.

"Мы либо решим [эту проблему], либо вынесем жесточайшие штрафы в отношении аэропортовых администраций. Я думаю, что никто этого не хочет", - добавил он. По словам Артемьева, администрации московских аэропортов на недавнем совещании с ФАС согласились, что ситуацию надо менять в пользу потребителей.

Глава ФАС отметил, что ведомство будет заниматься не только вопросом состава допущенных к первой линии аэропортов компаний такси. "Мы будем зацикливаться вместе со спецслужбами на самой собственно угрозе терроризма - самих водителей проверять. Какая разница, из какой он компании", - пояснил он.

По словам Артемьева, если администрации аэропортов захотят организовать торги для допуска компаний такси, то победителей этих торгов должно быть большое количество. "Мы потребуем, чтобы их [победителей торгов] было значительно больше, чем цифра 3 или цифра 5", - уточнил он. Вероятно, договор с аэропортами смогут подписать и агрегаторы услуг такси, но они тоже должны будут взять на себя соответствующие обязательства.

Те компании, которые согласятся на условия аэропортов, подадут списки водителей. "Для нас единственным фактором, который будет на это влиять, будет пропускная способность - сколько может принять перрон. Уже не будет ситуации, когда кто-то будет ждать такси", - отметил глава ФАС.

Аэропорты готовы

Артемьев уточнил, что все аэропорты выразили готовность пойти навстречу ведомству и изменить существующую практику. "Мы обсуждаем и уже почти добились окончательных решений всех администраций аэропортов в отношении таксистов. Там очень ограниченное количество таксистов были допущены к первой линии аэропортов. К нам обратился мэр Москвы и губернатор Московской области с тем, что московские аэропорты ограничивают конкуренцию, резко сократив допуск соответствующих компаний и конкретных таксистов", - рассказал он.

По словам главы ФАС, ведомство на это отреагировало и провело совещание. "Уже получаем сейчас соответствующие решения властей по аэропортам, поскольку всем были направлены соответствующие предупреждения", - добавил глава ФАС.

"Конечно, на первой линии, как полагается в связи с антитеррористической угрозой, должны быть те водители, которые прошли проверку спецслужб, и это обязательно для всех. Но почему при этом нужно выбирать какую-то одну фирму, которая должна еще делиться с некоторыми аэропортами и, тем самым, как можно выше задирать цены?" - подчеркнул Артемьев, уточнив, что ФАС нашла подобные договоры между аэропортами и компаниями такси. Такая система "с положительной обратной связью", по его мнению, очень плохо влияла на цены в отдельных аэропортах.