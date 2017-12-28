"Россети" направят 5 млрд рублей на модернизацию энергосетей Тверской области

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Компания "Россети" направит в ближайшие годы 5 млрд рублей на повышение надежности и развитие электроснабжения потребителей в Тверской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, соответствующее соглашение, рассчитанное до 2019 года, подписали в четверг губернатор области Игорь Руденя и гендиректор "Россетей" Павел Ливинский.

"Речь идет выделении 5 млрд рублей на ремонт и замену изношенного оборудования, установку новых опор, трансформаторных подстанций, а также на строительство новых питающих центров и линий электропередачи. Соглашение о сотрудничестве, которое заключено между правительством региона и компанией "Россети", рассчитано до 2019 года", - говорится в сообщении.

Планируется, что модернизация электрических сетей начнется в январе 2018 года. "Программа реконструкции формировалась с учетом предложений не только руководства региона, но и глав муниципальных образований. Отличительной особенностью электросетевого комплекса Тверской области является высокая протяженность сетей и износ оборудования, ведь основные объекты создавались еще в 1960-1970-е годы", - сказал Левинский, его цитирует пресс-служба.

По словам Рудени, основная задача модернизации - обеспечить доступность подключения к электроснабжению всех потребителей, в том числе инвесторов. "Повышение надежности электроснабжения, развитие электросетевого комплекса - это ключевые направления, которые дают перспективы экономическому росту региона", - отметил губернатор.

Как сообщалось ранее, вопрос модернизации энергосетевого комплекса Тверской области в 2017 году обсуждался на уровне Министерства энергетики РФ и руководства "Россетей". Предполагается, что реконструкция позволит сократить число аварий, из-за которых потребители на длительное время остаются без света, а также снизить издержки на содержание сетей и скорректировать тарифную политику в сторону понижения для жителей и бизнеса.