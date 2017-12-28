Глава "Аэрофлота" заявил о возможных рисках западных санкций в отношении компании

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Риск введения Западом санкций в отношении "Аэрофлота" существуют, заявил глава компании Виталий Савельев в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"Риски могут быть - это жизнь. Надо радоваться тому, что у нас есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении "Аэрофлота".

Савельев подчеркнул, что санкции "вещь непредсказуемая" и ему "не известно, насколько это далеко зайдет".

По словам главы "Аэрофлота", у компании нет денежных активов за рубежом. "У нас есть представительства - мы обязаны обслуживать воздушные суда, у нас есть определенная недвижимость за рубежом. Денежных активов мы за рубежом не держим", - пояснил он.