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Глава "Аэрофлота" заявил о возможных рисках западных санкций в отношении компании

Экономика и бизнес
28 декабря, 19:38 дата обновления: 28 декабря, 20:01 UTC+3

Виталий Савельев подчеркнул, что санкции "вещь непредсказуемая" и ему "не известно, насколько это далеко зайдет"

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Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Риск введения Западом санкций в отношении "Аэрофлота" существуют, заявил глава компании Виталий Савельев в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

"Риски могут быть - это жизнь. Надо радоваться тому, что у нас есть", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения санкций в отношении "Аэрофлота".

Савельев подчеркнул, что санкции "вещь непредсказуемая" и ему "не известно, насколько это далеко зайдет".

По словам главы "Аэрофлота", у компании нет денежных активов за рубежом. "У нас есть представительства - мы обязаны обслуживать воздушные суда, у нас есть определенная недвижимость за рубежом. Денежных активов мы за рубежом не держим", - пояснил он.

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