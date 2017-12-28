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В Воронежской области открыт мост после реконструкции на средства "Платона"

Экономика и бизнес
28 декабря, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Мост связывает трассы М4 и Р298 "Курск - Борисоглебск"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В Воронежской области на трассе М-4 "Дон" - Бобров - Таловая - Новохоперск открыт мост через реку Битюг, который реконструировали на средства, собранные государственной системой "Платон". Об этом сообщает пресс-служба госсистемы "Платон".

Мост был признан аварийным и впервые отремонтирован с момента постройки. Мост связывает трассы М4 и Р298 "Курск - Борисоглебск".

"Теперь обновленный мост длиной 370 метров обеспечивает безопасность дорожного движения для автомобилистов и грузоперевозчиков. После ремонта по нему разрешено движение большегрузных автомобилей", - отмечается в сообщении.

Правительство РФ выделило на восстановление этого моста 70 млн рублей за счет сборов от "Платона". Помимо средств, выделенных на строительство моста, Воронежская область получила компенсацию вычета по транспортному налогу для владельцев 12-тонников в размере 161 млн рублей. Все зарегистрированные в госсистеме "Платон" грузоперевозчики фактически освобождены от уплаты транспортного налога.

Всего за счет средств, перечисленных грузоперевозчиками в Дорожный фонд через государственную систему "Платон", отремонтировано 1700 км дорог, строятся и восстанавливаются более 30 мостов.

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