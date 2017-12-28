Глава "Аэрофлота" видит риски банкротства российских авиакомпаний

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев не исключает банкротства некоторых российских авиакомпаний. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Такой вариант возможен, - сказал он. - Авиакомпании, на мой взгляд, на пределе. То есть весь авиационный бизнес всегда был низкомаржинальным, низкодоходным. Чуть-чуть еще шаг вперед, об этом очень много мнений аналитиков, и авиакомпании могут получить существенную проблему с банкротством. То есть несколько авиакомпаний. Даже есть разные оценки в прессе - сколько авиакомпаний могут одновременно попасть в ситуацию с банкротством".

По словам Савельева, сегодня в России сертификаты эксплуатанта имеют около 100 авиакомпаний, из которых около 40 обслуживают примерно 99% всего пассажиропотока.

При этом глава "Аэрофлота" отметил, что избежать банкротств авиакомпаниям позволит отход от политики искусственного занижения цен. "Рынок показывает, что на рынке можно работать, просто нужно не демпинговать. Наши ожидания, что рынок вырастет на 20-21%", - отметил он.