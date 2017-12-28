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АФК "Система" полностью расплатилась с Роснано за долю в "Микроне"

Экономика и бизнес
28 декабря, 19:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Отмечается, что Роснано направлено 3,3 млрд рублей

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. АФК "Система" выплатила Роснано 3,3 млрд рублей за долю в "Микроне", сообщили ТАСС в АФК. Таким образом, "Система" полностью расплатилась с Роснано за долю в "Микроне".

"АФК "Система" направила Роснано 3,3 млрд [рублей] в рамках реализации опционного соглашения", - сказали в АФК. В пресс-службе "Роснано" подтвердили получение платежа.

В октябре 2016 года АФК "Система" и Роснано подписали обязывающее соглашение о реструктуризации опциона в отношении акций завода "Микрон", в рамках которого компания приобретет у Роснано 20,42% предприятия в 2017 году. Однако в результате допэмиссии в мае 2017 года, в которой Роснано не участвовало, доля компании в "Микроне" сократилась до 17,07% в результате размытия. В июне этого года Роснано сообщило о выходе из капитала "Микрона" в результате продажи 17,07% компании "Системе".

Общая сумма сделки по продаже "Системе" доли Роснано в "Микроне" составила 8,1 млрд рублей.

"Микрон" - крупнейшее микроэлектронное предприятие России и СНГ. Расположено в Зеленограде Московской области.

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