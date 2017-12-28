Калининградский янтарный комбинат проведет оценку готовности к IPO

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (контролируется госкорпорацией "Ростех") объявил запрос предложений на оказание услуг по проведению обследования готовности к первичному публичному размещению акций (IPO), следует из материалов на сайте госзакупок.

Цена договора составляет 9,926 млн рублей. Итоги закупки планируется подвести 23 января 2018 года.

В результате подрядчик должен представить отчет, который содержит среди прочего основные выводы, конкретные рекомендации и необходимые действия по переходу в статус публичной компании, подробное описание выявленных проблемных факторов, которые необходимо устранить и которые оказывают влияние как на сроки подготовки и проведения IPO, так и на стоимость компании.

Кроме того, должна быть представлена дорожная карта подготовки и проведения IPO (с указанием требуемых и согласованных с комбинатом сроков устранения каждой выявленной проблемы), а также анализ возможного объема инвестиций, которые могут быть привлечены в рамках IPO в зависимости от размера размещаемого пакета.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Калининградский янтарный комбинат в обозримом будущем планирует выйти на IPO, увеличить ежегодную выручку до 5 млрд рублей и модернизировать существующие мощности.

В районе поселка Янтарный в Калининградской области сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. Калининградский комбинат является единственным в мире предприятием, ведущим промышленную добычу янтаря, и единственным в России предприятием, имеющим лицензию на добычу и переработку янтаря-сырца. Комбинат обеспечивает до 65% добычи и промышленной переработки минерала, поступающего на мировой рынок.

В ноябре 2017 года комбинат досрочно выполнил годовой план добычи в 450 тонн янтаря. Балансовые запасы минерала в границах горного отвода комбината составляют свыше 150 тыс. тонн. При существующих объемах добычи этого хватит более чем на 350 лет.