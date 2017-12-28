"Аэрофлот" утвердил зарплату командирам корабля на уровне 650 тыс. рублей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" принял решение повысить зарплаты командирам корабля до 650 тыс. рублей с 2018 года. Об этом сообщил глава авиакомпании Виталий Савельев в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы сейчас приняли решение в правлении. У нас со следующего года командир корабля будет получать 650 тыс. рублей, это около $10 тыс., даже больше. Если командир корабля пришел из другой авиакомпании, он еще будет получать подъемные", - сказал он. Это также касается иностранных пилотов: по мнению Савельева, повышение заработных плат должно сделать работу в России более привлекательной для летчиков из-за рубежа.

Проблема утечки летных кадров в азиатские компании стоит очень остро, причем, как отметил глава "Аэрофлота", пилоты выбирают в основном Китай из-за больших зарплат .

"У нас ушло за этот год около 60 командиров, высококлассных командиров, в Китай - они им платят очень большие деньги, я даже не хочу озвучивать, она просто нереальная", - подчеркнул Савельев.

По данным кадрового центра "Авиаперсонал", средняя зарплата командира воздушного судна в России составляет в долларовом эквиваленте $5,1 тыс., в Китае - $19,5 тыс. (для пилотов, приглашенных из-за рубежа, - местные летчики получают намного меньше), в Европе - $9,3 тыс. (€8 тыс.), в США - $15 тыс.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее заявлял, что ведомство не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.