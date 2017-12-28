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Силуанов не видит оснований для серьезных колебаний курса рубля в 2018 году

Экономика и бизнес
28 декабря, 21:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

По словам главы Минфина, национальная валюта - наиболее оптимальный вариант хранения сбережений

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов прогнозирует стабильный курс рубля в 2018 году. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Бюджетное правило в следующем году будет действовать более эффективно, что позволит обеспечить стабильность курса рубля при возможных колебаниях цен на нефть или возможных изменениях потока капитала. Оснований для изменения курсовых соотношений мы сейчас не видим", - сказал он.

По словам министра, национальная валюта - наиболее оптимальный вариант хранения сбережений. "Большая часть наших граждан тратит в рублях. Поэтому у нас есть очень доходные рублевые инструменты - это депозиты в надежных банках, это облигации федерального займа, которые выпускает Министерство финансов для хранения как раз денежных средств. Поэтому надо хранить в надежных инструментах, и рублевые инструменты дают наибольшую доходность сегодня", - отметил он.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что в 2018 г. курс рубля останется на уровне этого года при цене нефти в $55 за баррель и в отсутствие внешних шоков.

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