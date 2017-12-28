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СМИ: Volkswagen подал жалобу на решение провести проверку "дизельного скандала"

Экономика и бизнес
28 декабря, 22:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, декабря. /ТАСС

Представители концерна заявили, что проверка не может быть осуществлена, пока рассматривается жалоба компании в Карлсруэ

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БЕРЛИН, 28 декабря. /ТАСС/. Германский автоконцерн Volkswagen обратился в Федеральный конституционный суд ФРГ в Карлсруэ с жалобой на назначение специальной проверки обстоятельств "дизельного скандала". Об этом в четверг сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

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Решение провести отдельную проверку вынес в ноябре высший земельный суд в городе Целле. С соответствующей просьбой туда обратились три акционера Volkswagen из США, которые ставили цель выяснить, не было ли нарушений со стороны членов правления и набсовета концерна и, в частности, когда последние узнали о манипуляциях с показателями содержания вредных веществ в выхлопных газах машин. Суд в Целле отметил тогда, что со стороны Volkswagen в ситуации вокруг скандала имело место продолжительное замалчивание обстоятельств случившегося.

Представители Volkswagen указали на то, что спецпроверка нарушает основные права и не может быть осуществлена, пока рассматривается жалоба концерна в Карлсруэ. Как отмечает газета, концерн намеревается таким образом выиграть время, добившись истечения срока давности исковых требований.

Volkswagen ранее оказался в центре громкого скандала после обнаружения в выпускаемых им авто программного обеспечения, позволявшего занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах машин с дизельными двигателями. В результате такие транспортные средства отвечали принятым экологическим нормам лишь на бумаге. В действительности же они превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха в 30-40 раз.

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