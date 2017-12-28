Танкер с первой партией СПГ из РФ прибыл в британский порт

ЛОНДОН, 28 декабря. /Корр. ТАСС Игорь Броварник, Илья Дмитрячев/. Ледокольный газовоз Christophe de Margerie с первой партией сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода "Ямал СПГ" прибыл в четверг в британский порт на острове Грейн. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в британской энергетической компании National Grid.

"Я могу подтвердить, что Christophe de Margerie причалил в СПГ-терминал в 19:20 местного времени (22:20 мск) для разгрузки. Судно покинет его завтра вечером (29 декабря в 18:00 (21:00 мск)", - сказала представитель National Grid Джинетт Унсворт.

В National Grid отказались назвать точный объем поставленного Россией на британский рынок СПГ, но тем не менее подчеркнули, что он "не является рекордным". "Впервые российский груз доставлен на наш объект на острове Грейн и впервые туда причалил ледокол", - отметила Унсворт.

"По коммерческим причинам мы не можем сказать вам, куда будет направлен газ", - ответили в National Grid, при этом подчеркнув, что партия СПГ "не поступит в ее газотранспортную систему, а будет отгружена в хранилище".

Путь Christophe de Margerie

Газета Financial Times ранее в декабре сообщала, что Christophe de Margerie, как ожидалось, должен был направиться в Азию, однако ситуация изменилась после остановки работы ключевого нефтепровода Forties в Северном море. Из-за образовавшейся в его трубе трещины было принято решение на несколько недель закрыть нефтепровод, через который в Великобританию поступают 40% нефти и газа, добываемого на британских месторождениях в Северном море.

Как подчеркнуло издание, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании. Однако они поступают через газопровод из других европейских стран и впервые будут доставлены танкером.

Противоречивая позиция Лондона

Financial Times в этой связи обратила внимание на противоречие в позиции Лондона, который, с одной стороны, решительно поддерживает западные санкции против России, но, с другой стороны, приобретает российский газ. Как отметило издание, несмотря на то, что санкции Великобритании и ЕС не направлены напрямую против "Ямал СПГ", они ввели другие ограничительные меры, которые отрезали доступ российским энергетическим компаниям к финансированию и технологиям для определенных проектов. Газета привела слова близкого к Минэнерго России источника, который заявил, что поставка танкером СПГ сделала решение Великобритании поддержать санкции против Москвы похожим на ситуацию, "когда кто-то кусает руку, которая его кормит".

Представитель британского министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, тем временем сказал изданию, что рынок сам определяет, откуда импортировать газ, а также заверил, что поставки энергоносителя будут достаточными и что 80% из них придутся на традиционные каналы из Норвегии и Катара.

Как загружали танкер

8 декабря президент России Владимир Путин в поселке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе дал старт загрузке первого танкера-газовоза Christophe de Margerie . Завод "Ямал СПГ" (50,1% у "Новатэка", по 20% - у французской Total и китайской CNPC, 9,9% - у Фонда "Шелкового пути"), на котором прошла церемония, станет первым заводом "Новатэка" по сжижению газа. Проект реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предполагает запуск трех технологических очередей по производству СПГ мощностью около 5,5 млн тонн в год каждая. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь завода, вторая и третья очереди будут введены в 2018-2019 годах.