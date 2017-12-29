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Путин продлил оплату лабораторных исследований импортной агропродукции ее собственниками

Экономика и бизнес
29 декабря, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Согласно закону, до 1 января 2021 года исследования подкарантинной продукции проводятся за счет средств собственников

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 2021 года норму, согласно которой лабораторные исследования ввозимой на территорию России сельскохозяйственной продукции растительного происхождения должны проводиться за счет ее собственников. Текст федерального закона опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время в РФ, как и в зарубежных странах, при ввозе в страну продукции растительного происхождения проводятся ее исследования за счет средств собственников этой продукции. Однако с 1 января 2018 года должна была вступить в силу новая норма закона "О карантине растений", в соответствии с которой лабораторные исследования проводились бы за счет средств бюджета РФ.

Подписанный закон предусматривает, что проведение лабораторных исследований проб и (или) образцов подкарантинной продукции, ввозимой в РФ, "до 1 января 2021 года проводятся за счет средств собственников подкарантинной продукции".

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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