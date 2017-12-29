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Путин поручил выделить дополнительные средства на создание ФАП в малых поселениях

Экономика и бизнес
29 декабря, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Также правительству поручено к апрелю 2018 года подготовить предложения о продлении программы развития перинатальных центров

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить в 2018 году почти 8 млрд рублей на создание амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в небольших поселениях, а также на обеспечение лекарствами и оборудованием больных, нуждающихся в уходе на дому. Перечень поручений главы государства по итогам прошедшей 14 декабря большой пресс-конференции опубликован 29 декабря на сайте Кремля.

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В частности, кабмину РФ совместно с губернаторами поручено обеспечить создание в 2018-2020 годах врачебных амбулаторий и ФАПов в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2 тыс. человек, а также использовать мобильные медкомплексы для оказания помощи поселениям с числом жителей менее 100 человек. На эти цели правительство должно будет выделить в 2018 году дополнительно из федерального бюджета 3,6 млрд рублей. Кроме того, Путин поручил принять меры по обеспечению оборудованием и лекарствами, в т.ч. обезболивающими, больных, нуждающихся в соответствующем уходе на дому. На эти цели в следующем году должно быть направлено из федерального бюджета дополнительно 4,35 млрд рублей.

Президент поручил предусмотреть ассигнования на эти цели и в бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.

Также правительству совместно с губернаторами поставлена задача к 30 апреля 2018 года подготовить предложения о продлении программы развития перинатальных центров и разработать программу развития онкологических диспансеров для раннего выявления онкозаболеваний.

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