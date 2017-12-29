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СМИ: фирмы из семи стран хотят инвестировать в строительство НПЗ в Эквадоре

Экономика и бизнес
29 декабря, 12:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

В конкурсе на получение права на инвестирование в строительство примут участие фирмы из России, США, Великобритании, Японии, Китая, Республики Корея и ОАЭ

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ТАСС, 29 декабря. Компании из семи стран, включая Россию, примут участие в Эквадоре в конкурсе на получение права на инвестирование в строительство крупного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на тихоокеанском побережье южноамериканской страны. Как отметило 28 декабря министерство внешней торговли Эквадора, в реализации проекта заинтересованы также фирмы из США, Великобритании, Японии, Китая, Республики Корея и ОАЭ, сообщило агентство EFE.

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Представители иностранных компаний прибудут в Эквадор 30 января будущего года для проведения "подготовительных встреч, по итогам которых станет известно, какие фирмы примут участие в конкурсе", говорится в сообщении ведомства. Ожидается, что в первом полугодии определится инвестор, который выделит средства на строительство НПЗ.

Возведение нефтезавода в эквадорской провинции Манаби планировалось осуществить еще при предыдущей администрации президента Рафаэля Корреа (2007-2017). НПЗ после выхода на проектную мощность должен был перерабатывать 300 тыс. баррелей нефти в день, что позволило бы полностью покрыть внутренние потребности страны в горючем. Но в рамках реализации проекта по строительству была лишь расчищена территория, где планировалось возвести завод.

Вложение средств в строительство НПЗ было включено в пакет предложений Invest Ecuador, который министр внешней торговли Эквадора Пабло Кампана представлял в рамках недавнего турне по 13 странам в поисках потенциальных инвесторов. Власти южноамериканской республики предложили для реализации в общей сложности 29 проектов на сумму $30 млрд.

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