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Брянск может стать постоянной площадкой российско-белорусских форумов

Экономика и бизнес
29 декабря, 12:15 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 29, декабря. /ТАСС

Губернатор региона Александр Богомаз отметил, что проведение форума в области поможет дальнейшему развитию экономических связей как брянского региона, так и других областей РФ с Белоруссией

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БРЯНСК, 29 декабря. /ТАСС/. Брянск может стать постоянно площадкой для российско-белорусских экономических форумов, проходящих под эгидой Союзного государства России и Белоруссии. Об этом сообщил в пятницу журналистам губернатор Брянской области Александр Богомаз, отметив, что первое такое мероприятие пройдет в Брянске осенью 2018 года.

"В следующем году, примерно в октябре - ноябре, в Брянске будет проходить экономический форум Союзного государства России и Белоруссии. По итогам прошедшей в Брянске в декабре нынешнего года сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России был заложен посыл на то, что такой форум должен работать в Брянске постоянно", - сказал Богомаз.

По его мнению, проведение форума в Брянской области "поможет дальнейшему развитию экономических связей как брянского региона, так и других областей РФ с Белоруссией".

На прошедшей в Брянске 53-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России решались проблемы в здравоохранении, в образовании, в бизнесе, которые имеются в рамках союзного взаимодействия. Также обсуждалось сближение российского и белорусского законодательств.

Как ранее сообщал корреспонденту ТАСС председатель белорусского концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, курирующий в белорусском правительстве отношения с граничащей с Белоруссией Брянской областью, к концу года товарооборот между российским регионом и всей Белоруссией достигнет $900 млн. Он отметил, что поставлена задача довести этот показатель до $1 млрд.

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