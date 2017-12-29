Путин проведет несколько встреч, в том числе с главой Россельхозбанка

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в последний рабочий день 2017 года проведет несколько рабочих встреч, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня президент в Москве, у него несколько рабочих встреч запланировано, внутренние совещания", - сказал представитель Кремля. Он уточнил, что публичным станет "общение с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым". Песков отметил, что Россельхозбанк - "один из крупнейших банков", президент и руководитель банка "достаточно регулярно общаются, тем более, в плане подведения итогов года". "Работа рутинная", - добавил Песков.

На вопрос, до какого часа продлится в пятницу рабочий день у главы государства и его администрации, Песков ответил, что "у президента где-то, наверное, до шести-семи внутренние совещания". "Пресс-служба работает круглосуточно. Я надеюсь, часиков до семи поработаем и потом уже перестанем это делать", - сказал Песков.