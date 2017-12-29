Сбербанк запустил линию связи с квантовой защитой информации

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сбербанк и Российский квантовый центр (РКЦ) запустили первую линию связи с квантовой защитой между двумя московскими офисами банка. Это первый в России эксперимент по квантово-защищенной передаче реально используемых данных в городских условиях.

Квантово-распределенные ключи усиливают действующую инфраструктуру информационной безопасности, говорится в сообщении Сбербанка.

Для создания канала связи между офисами Сбербанка использована гибридная система квантовой защиты информации. Распределение ключей осуществляется с помощью квантовых коммуникаций: информация, которая используется для формирования ключей, кодируется в состояниях одиночных фотонов. Выработка криптографических ключей и шифрование данных производится при помощи уже существующих сертифицированных решений для защиты информации, указали в банке.

Как отметил гендиректор РКЦ Руслан Юнусов, слова которого приводятся в сообщении, Сбербанк стал первой организацией, получившей установку квантовой защиты, которая уже готова для промышленной эксплуатации. "В ходе эксперимента наше оборудование работало совместно с шифратором сетевого уровня. За счет технологии квантовых коммуникаций мы обеспечили частую смену ключей в устройствах шифрования, что повышает уровень защиты данных. Кроме того, российские организации получат возможность использовать для защиты информации разработку именно из России, что важно для государства", - сказал он.

В свою очередь заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что проверка инновационных решений в реальных условиях - важный шаг становления новых технологий.

"Квантовая защита передачи данных - это работа на перспективу, когда угрозы "классическим" решениям станут по-настоящему значимыми, к этому нужно готовиться уже сегодня", - добавил он.