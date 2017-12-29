Инвестором ВДНХ ЭКСПО по результатам конкурса стала группа компаний "Ташир"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Инвестором проекта обновления зоны ВДНХ ЭКСПО по результатам открытого конкурса стала группа компаний "Ташир", основателем и президентом которой является Самвел Карапетян. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Инвестором проекта по результатам конкурса стала компания "Ташир". А размер нового ЭКСПО-комплекса составит более 320 тыс. квадратных метров. Ежегодное количество посетителей, по предварительной оценке, возрастет с 1,5 до 4,5 млн человек. Для удобства гостей обустроят крытую прогулочную галерею. Павильон № 70 "Монреальский" отреставрируют. Он станет современным концертно-конгрессным центром вместимостью четыре тысячи человек. Энергосберегающие технологии строительства, экологичные материалы, эффективная организация пространства и уникальный исторический ландшафт ВДНХ позволят создать в Москве выставочный кластер, которому позавидует любой мегаполис мира", - сказала Сергунина.

Также, по ее словам, развитие зоны ЭКСПО планируется на базе павильонов №№ 69, 70, 75, оно включает реставрацию, реконструкцию и новое строительство. Старт проекта запланирован на начало 2018 года. Общая сумма инвестиций - 27,281 млрд рублей, доля инвестора составит 22,271 млрд рублей.

В состав ЭКСПО-кластера войдут три выставочных павильона и сопутствующая инфраструктура (кафе, рестораны, магазины и пр.). Появятся современные трансформируемые выставочные и концертные залы, международный таможенно- складской терминал. Здания комплекса соединит крытая пешеходная галерея. Подземный паркинг будет вмещать 1,5 тысячи автомобилей одновременно, а с учетом наземных парковок количество мест превысит две тысячи. При возведении комплекса будут использованы экологичные материалы и энергоэффективные методы строительства.

Как ранее сообщали ТАСС в департаменте Москвы по конкурентной политике, открытый конкурс на поиск инвестора был объявлен столичным правительством 28 августа 2017 года. Во время проведения открытого конкурса, который продлился до 27 декабря 2017 года, на ВДНХ работал информационный центр, где потенциальные инвесторы могли подробно ознакомиться со всеми деталями проекта.

"Ташир" - многопрофильная группа компаний федерального масштаба, основанная в 1999 году и объединяющая более 200 компаний в различных секторах российской экономики, в том числе строительной, производственной, финансовой, энергетической отраслях, девелопменте, ритейле.