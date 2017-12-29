Голосование жителей за проекты благоустройства в России начнется в 2018 году

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прямое голосование жителей за проекты общественных пространств в России станет обязательным условием реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Соответствующее постановление правительства подписано в декабре 2017 года, сообщил глава Минстроя Михаил Мень в интервью телеканалу "Россия 24".

"В следующем году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства, лидеры которого будут реализованы уже в 2018 году", - сказал он.

Объекты, ставшие аутсайдерами голосования, будут дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения, отметил министр. "Прямое голосование - это самый объективный и прямой способ оценки общественного мнения и учета его при принятии решения, поэтому мы призываем всех принять активное участие в голосовании", - подчеркнул Мень.

Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

Министр отметил, что в рамках реализации проекта в 2017 году было проведено более 33 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 6,5 млн человек. Более 204 тыс. граждан приняли трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий, было проведено более 8,25 тыс. субботников.