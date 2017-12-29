Путин подписал закон о налогообложении контролируемых иностранных компаний

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на уточнение порядка налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Текст федерального закона опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

Закон о деофшоризации российского бизнеса, которым было введено понятие КИК, был принят осенью 2014 года, он предусматривал создание механизма налогообложения прибыли офшорных компаний. Согласно закону, КИК - это зарубежная структура, контролирующими лицами которой являются налоговые резиденты РФ. Закон обязывает контролирующих лиц представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в таких КИК.

Подписанный документ вносит изменения в действующее законодательство для учета специфики отражения отдельных операций иностранных компаний (структур без образования юрлица), а также специфики контроля над ними со стороны российских налогоплательщиков. В частности, уточняются правила переноса на будущее убытков таких компаний за три года, непосредственно предшествующих 2015 году. Совокупная сумма убытка, переносимого на будущие периоды, будет определяться путем сальдирования сумм прибылей (убытков) до налогообложения по данным финансовой отчетности КИК за три финансовых года, предшествующих 2015 году. В эту сумму могут быть включены убытки от переоценки финансовых активов.

Для установления единообразного порядка расчета прибыли или убытков от операций с финансовыми активами документом устанавливаются универсальные принципы исчисления финансового результата от таких операций. Доходы от выбытия финансовых активов будут уменьшаться на цену их приобретения либо на стоимость финансовых активов согласно данным на начало 2015 года, если соответствующие активы приобретены до начала данного периода.

Документом также уточняется порядок исчисления финансовых показателей контролируемой иностранной компании, являющейся участником иностранной консолидированной группы налогоплательщиков (КГН). Вводится закрытый перечень принципов распределения налога иностранной КГН на ее участников, а также устраняется необходимость неоднократной подачи документов, подтверждающих условия освобождения прибыли такой группы от налогообложения в рамках многоуровневых цепочек владения в РФ.

Ряд норм устраняет неточности в части налогообложения при распоряжении налогоплательщиками - физлицами ценными бумагами и иным имуществом (имущественными правами), полученными при ликвидации КИК. В частности, закрепляется единый порядок налогообложения вне зависимости от способа распоряжения имуществом, полученным при такой ликвидации.

Основания освобождения от налогообложения прибыли КИК

Документом также уточняются основания освобождения от налогообложения прибыли КИК, которая участвует в проектах по добыче полезных ископаемых, осуществляемых в соответствии с соглашениями о разделе продукции (СРП), концессионными соглашениями, лицензионными соглашениями или сервисными контрактами, аналогичными соглашениям об СРП, либо иными аналогичными соглашениями на условиях риска. Предусматривается возможность не учитывать прибыль КИК при определении налоговой базы у налогоплательщика - контролирующего лица, если эта прибыль направляется на формирование обязательных резервов, в случае если обязанность по формированию таких резервов прописана в законодательстве иностранного государства.

Согласно подписанному закону, при определении налоговой базы по налогу на прибыль от реализации инвестпроектов в ОЭЗ Калининградской области будут учитываться субсидии, полученные на финансирование расходов, связанных с реализацией этого проекта или компенсации связанных с этим проектом расходов.

Кроме того, пониженная ставка страховых взносов будет действовать для организаций, заключивших с органами управления ОЭЗ соглашения о технико-внедренческой деятельности, если эти организации производят выплаты физлицам, работающим в технико-внедренческой либо промышленно-производственной ОЭЗ.

Также документ дополняет закон "О таможенном регулировании в РФ " специальными положениями о таможенном регулировании в РФ в связи с принятием договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, подписанного в Москве 11 апреля 2017 года.

Помимо этого закон освобождает администрации казино от уплаты налога с выигрышей свыше 15 тыс. руб. - эта обязанность теперь возлагается на игроков.