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Новый энергоблок Ростовской АЭС вышел на минимально контролируемый уровень мощности

Экономика и бизнес
29 декабря, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Во время работы реактора на МКУ специалисты измеряют фактические нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора для подтверждения соответствия проектным параметрам

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МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Ростовской АЭС выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ). Выполнение физических испытаний на МКУ станет завершающей стадией физического пуска нового энергоблока станции, говорится в сообщении концерна "Росэнергоатом".

Во время МКУ начинается управляемая цепная реакция деления, при которой фиксируется нейтронный поток, а мощность реактора составляет менее 1%. Во время работы реактора на МКУ специалисты атомщики будут измерять фактические нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора для подтверждения соответствия проектным параметрам и правильности функционирования систем управления и защиты реактора.

"Совсем скоро нам предстоят операции на турбине и генераторе и включение блока сеть. Уверен, что созданный сегодня задел позволит сделать это в намеченные сроки", - приводятся в сообщении слова гендиректора концерна "Росэнергоатом" Андрея Петрова.

Ростовская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 МВт. Первый энергоблок введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, второй - в 2010 году, третий - в 2015 году. В декабре 2017 года осуществлен физпуск четвертого энергоблока.

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