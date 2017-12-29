Путин подписал закон о переводе процедур госзакупок в электронный вид

МОСКВА,29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий перевод в электронный вид всех закупочных процедур, используемых при госзакупках.

Документ, принятый Госдумой 20 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря, опубликован в пятницу на едином портале правовой информации.

Согласно документу, в рамках закона о приватизации государственного и муниципального имущества будут действовать электронные торговые площадки (ЭТП), отобранные по контрактной системе госзакупок. Предлагается использовать единую государственную информационную систему (ЕГИС) - независимого регистратора, которая осуществляет фиксацию юридически значимых действий, совершаемых на ЭТП.

Законом вводится понятие типового положения о закупке и требования к его содержанию. Заказчик будет обязан проводить конкурентные закупки в электронной форме, за исключением случаев, которые определены в положении о закупке. При этом такие случаи не могут распространяться на закупки, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Участник торгов должен получить аккредитацию на ЭТП.

Заказчик получит право отменить закупку (полностью или по одному из лотов) до наступления даты окончания срока подачи заявок. Заказчик также вправе установить требования к обеспечению заявки в случае, если начальная максимальная цена договора более 5 млн руб., при этом требование к обеспечению заявок не может быть больше 5% от начальной максимальной цены. Денежные средства в обеспечении заявок будут вноситься на специальный банковский счет.

Оператор электронной торговой площадки при проведении конкурентных закупок будет обязан обеспечить, в том числе, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений и формирование проектов протоколов. Договор по результатам закупки будет заключаться на ЭТП.

Согласно документу, если госкомпания не выполнила в течение года требования по объему закупок у субъектов МСП (либо разместила недостоверную информацию о годовом объеме таких закупок), то в следующем календарном году ее положение о закупке будет считаться неразмещенным в ЕГИС.

Корпорация МСП получит право обжаловать в ФАС действия заказчиков и операторов.

Предусматривается, что большая часть норм закона вступит в силу 1 июля 2018 года.